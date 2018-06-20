Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Pentagon: İki F-35, perşembe günü Türkiye'ye teslim edilecek

Pentagon: İki F-35, perşembe günü 'ye teslim edilecek

ABD - ilişkilerinde son günlerin sıcak başlıklaırndan biri olan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili Pentagon'dan açıklama geldi: "İki uçak perşembe günü Türkiye'ye teslim edilecek..."

Giriş Tarihi: 20.6.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 09:36
Pentagon: İki F-35, perşembe günü Türkiye'ye teslim edilecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Sesu'nun, 'ye F-35 savaş uçağı satışını bloke eden karar tasarısını onaylamasına karşın, iki adet uçağın perşembe günü Teksas eyaletine bağlı Fort Worth kentinde düzenlecek bir törenle Türkiye'ye teslim edileceğini duyurdu.

TÜRKİYE İÇİN AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENECEK

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, "Lockheed Martin, 21 Haziran Perşembe günü Fort Worth'da Türkiye için bir açılış töreni düzenleyecek ve uçaklar ilk aşamada Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne geçecek. Türk F-35 pilotları ve bakım görevlileri, Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne ulaştı ve yakında uçuş eğitimlerine başlayacaklar" dedi.

F35 ve S400'lerin Türkiye'ye teslimat tarihi belli oldu

ABD Savunma Bakanlığı'nın, Senato'nun aldığı karar hakkında yorum yapmayacağını da belirten Andrews, "Türkiye, NATO'nun en önemli müttefiklerinden ve 2002'den bu yana F-35 programının uluslararası katılımcılarından biridir" diye konuştu.

ABD Senatosu'nun aldığı kararın yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler Meclisi kararı ile örtüşmesinden sonra Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor.

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türk ordusu kaçıncı sırada?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pentagon: İki F-35, perşembe günü Türkiye'ye teslim edilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN