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'in hisselerini düşüren

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden olan 'li 'in Üst Yöneticisi () Brian Krzanich'in ettiği bildirildi. Intel'den yapılan açıklamada, ayrıca yönetim kurulu üyesi olan 58 yaşındaki Krzanich'in geçmişte bir Intel çalışanıyla ilişkisinin olduğu iddia edildi. İstifanın ardından Intel hisseleri yüzde 2,2 düşüş gösterdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 19:39 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 20:10
Intel'in hisselerini düşüren istifa

Açıklamada, söz konusu ilişkinin karşılıklı rızaya bağlı olmasına rağmen, 'in politikalarına göre yöneticilerin çalışanlarıyla özel hayatlarında ilişkiye girmesinin şirketin davranış kurallarına aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Krzanich'in nın ardından Intel'in Mali İşler Müdürü (CFO) Robert Swan'ın geçici olarak görevine atandığı bilgisine yer verildi.

HİSSELER DÜŞTÜ!

1982 yılında Intel'de mühendis olarak çalışmaya başlayan Krzanich, 2013 yılında CEO'luk görevine getirilmişti.

Duyurunun ardından, dünü 53,46 dolardan kapatan Intel hisseleri bugün 52,26 dolara kadar gerileyerek yüzde 2,2 düşüş gösterdi.

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Intel'in hisselerini düşüren istifa
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