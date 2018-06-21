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’dan ’ye “bölücü” suçlaması

Savunma Bakanı Emir Hatemi, 'nin bölge ülkelerini bölmek için 'ndeki yetkilileri kullanmaya çalıştığını ancak İran, ve Irak'ın desteğiyle söz konusu planın başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 20:06 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 20:09
İran’dan ABD’ye “bölücü” suçlaması

'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen 13'üncü İran Coğrafya Kongresi'nde konuşan Hatemi, 'yi bölge ülkelerinin sınırlarını bozmaya çalışmakla suçladı.



ABD'nin bölgesel coğrafyayı bozmak ve bölge ülkelerini bölerek küçük devletler ortaya çıkarmak istediğini ileri süren Hatemi, "Düşmanlar ilk adım olarak 'ndeki yetkilileri aldatarak bölge ülkelerini parçalama peşindeydi ancak halkın uyanıklığı ve İran, ve Irak'ın desteğiyle bu plan başarısız oldu." dedi.

MUHALİF KÜRTLER ABD’NİN KİRLİ PLANINA KARŞI

Hatemi, ABD'nin "Yeni Ortadoğu Planı" kapsamında bu hedefine ulaşmaya çalıştığını kaydetti.

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İran’dan ABD’ye “bölücü” suçlaması
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