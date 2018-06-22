Çipras, artık kravat takacak

Başbakan seçildiği dönemde ülkesinin borç vadesinin uzatılması durumunda kravat takacağını vaat eden Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, kravat takmaya hazırlanıyor.

ÜLKESİNİN BORÇ VADESİNİN UZATILMASI DURUMUNDA KRAVAT TAKACAĞINI VAAT ETMİŞTİ

AB üyesi ülkelerin Ekonomi Bakanlarının dün almış oldukları karar ile Yunanistan'ın borç ödeme vadelerinin uzatılması ve piyasalara geri dönmesi kararlaştırıldı. 2015 yılında Yunanistan'da Başbakan seçilen Çipras olduğunda Yunanistan kurtarma paketlerinden çıkıp borç vadesi uzatılır ise kravat takacağını vaat etmişti. Bugün konu hakkında Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'u ziyaret eden Çipras, "İddialarda verilen söz tutulmalıdır. Kravata uygun açık renk gömlek bulmam gerek" dedi.

YUNAN BAŞKANIN NASIL GÖRÜNECEĞİ MERAK KONUSU OLDU

Pavlopulos ise Çipras'a İtalya eski Başbakanı Mateo Renzi'nin hediye etmiş olduğu kravatı önerdi. Zapion Kongre Merkezinde konuşma yapacak olan Yunan Başbakanının nasıl görüneceği merak konusu oldu.

Öte yandan, 2023 yılına kadar geri ödenmesi gereken 100 milyar Euro'luk borç ve faizler için ödeme süresi 2033 yılına kadar uzatıldı.