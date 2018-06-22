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Trump'tan 'ye yeni vergi tehdidi

D Başkanı Trump, AB'nin ülkesine yönelik tarifeleri ve ticaret bariyerlerini kaldırmaması durumunda Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirileceğini bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 20:49
Trump'tan AB'ye yeni vergi tehdidi

D Başkanı , Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine yönelik tarifeleri ve ticaret bariyerlerini kaldırmaması durumunda Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirileceğini bildirdi.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, AB'yi Avrupa'dan ithal edilen tüm araçlara yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti.

Paylaşımında, ABD'nin ticaret konusunda geri adım atmayacağına işaret eden Trump, "AB tarafından ABD'ye, büyük şirketlerine ve çalışanlarına uzun zamandır uygulanan tarifeler ve ticaret bariyerleri, yakında parçalanıp kaldırılmazsa ABD'ye gelen tüm arabalarına yüzde 20 gümrük vergisi getireceğiz. Burada üretsinler." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu paylaşımı, AB'nin aralarında mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce Amerikan menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya başlamasının ardından geldi.

AB, bugün yürürlüğe giren söz konusu tarifeleri, Washington yönetiminin çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük vergilerine cevaben hayata geçirdi.

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Trump'tan AB'ye yeni vergi tehdidi
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