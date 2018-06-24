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Sözcüsü restorandan kovuldu

Sözcüsü Sarah Sanders, Virginia'daki restorandan "Trump için çalıştığı gerekçesiyle" çıkarıldığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Beyaz Saray Sözcüsü restorandan kovuldu
Sözcü Sanders, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam Lexington Virginia'da gittiğim Red Hen'in sahibi, ABD Başkanı için çalıştığım gerekçesiyle restorandan ayrılmamı istedi. Bu eylemi, benden ziyade kendisini anlatıyor. Aynı fikirde olmadıklarım da dahil tüm insanlara elimden geldiğince iyi davranmaya çalışırım. Böyle yapmaya da devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Başkent Washington'a yaklaşık 3 saat mesafede yer alan restoranın sahibi ise gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bıraktı.
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Beyaz Saray Sözcüsü restorandan kovuldu
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