Turkish Cargo üç zürafa taşıdı

TURKISH Cargo, 16 aylık 3 zürafayı Güney Afrika
'nın Johannesburg kentinden İstanbul
aktarmalı olarak Zürafalara uçuş süresince bakıcıları, veterinerleri ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Canlı Hayvan Taşıma Yönetmeliği sertifikalı Turkish Cargo
personeli eşlik etti. Turkish Cargo son bir ayda Johannesburg'dan yedisi yavru 10 aslanı Pakistan'a, 10 zebrayı Bangladeş'e, 4 fili Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 3 maymunu Ukrayna'ya İstanbul aktarmalı olarak başarılı bir şekilde taşıdı.