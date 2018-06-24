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üç zürafa taşıdı

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Turkish Cargo üç zürafa taşıdı
TURKISH Cargo, 16 aylık 3 zürafayı 'nın Johannesburg kentinden aktarmalı olarak Zürafalara uçuş süresince bakıcıları, veterinerleri ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Canlı Hayvan Taşıma Yönetmeliği sertifikalı personeli eşlik etti. Turkish Cargo son bir ayda Johannesburg'dan yedisi yavru 10 aslanı Pakistan'a, 10 zebrayı Bangladeş'e, 4 fili Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 3 maymunu Ukrayna'ya İstanbul aktarmalı olarak başarılı bir şekilde taşıdı.
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Turkish Cargo üç zürafa taşıdı
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