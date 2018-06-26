Filipinler'de askerler yanlışlıkla polisleri vurdu: 6 ölü

Filipinler'in Samar kentinde polis güçleriyle askerlerin birbirlerinden habersiz düzenledikleri operasyon sırasında "dost ateşiyle" 6 polis memurunun öldüğü bildirildi.
Başkomiser Mariel Magaway, Samar'ın Villareal kasabasında ormanlık alanda birbirinden habersiz operasyon düzenleyen ulusal polis güçleri ve askerlerin yanlışlıkla birbirlerini vurduklarını ve 6 polis memurunun hayatını kaybettiğini belirtti.
Çatışmada 9 polisin de yaralandığını ifade eden Magaway, yaralıların tedavi altına alındığını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.