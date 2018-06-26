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'de askerler yanlışlıkla polisleri vurdu: 6 ölü

'de aynı operasyonu yürüten polis güçleri ve asker birbirini vurdu. Habersiz düzenledikleri operasyonda "dost ateşiyle" 6 polis memurunun öldüğü bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 12:15 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 12:28
Filipinler'de askerler yanlışlıkla polisleri vurdu: 6 ölü

'in Samar kentinde polis güçleriyle askerlerin birbirlerinden habersiz düzenledikleri operasyon sırasında "dost ateşiyle" 6 polis memurunun öldüğü bildirildi.

Başkomiser Mariel Magaway, Samar'ın Villareal kasabasında ormanlık alanda birbirinden habersiz operasyon düzenleyen ulusal polis güçleri ve askerlerin yanlışlıkla birbirlerini vurduklarını ve 6 polis memurunun hayatını kaybettiğini belirtti.

9 polisin de yaralandığını ifade eden Magaway, yaralıların tedavi altına alındığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Filipinler'de askerler yanlışlıkla polisleri vurdu: 6 ölü
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