102’nci yaşını uçarak kutladı

İngiltere
'de yaşayan Eva Lewis
, 102'nci doğum günü
nü akranlarından farklı bir etkinlikle kutlamayı tercih etti. 75 yaşındaki oğlu Graham, 47 ve 44 yaşındaki torunları Dawn ve Sally, 9 yaşındaki torunun çocuğu Felix ile bir araya gelen Lewis, doğum gününde hava tünelinde uçma deneyimi yaşadı. Saatte 170 kilometre hızla düşme hissi yaratan hava tüneline giren Eva Lewis, 100 yaşından sonraki tüm doğum günlerinde sıradışı aktivitler gerçekleştirmek adına geçen yıl da doğum gününde akrobasi uçağına binmişti.