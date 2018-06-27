Çin’in casus güvercinleri

Çin
'de Hong Kong
merkezli South China Morning Post gazetesine göre, Çin ordusu son yıllarda casusluk görevi gören robot güvencinler ve başka İnsansız Hava Araçlarını (İHA
) özellikle Müslümanların yaşadığı kentlerde uçuruyor. Gazete, Güvercin ismi verilen son casus robot projesinin ülkenin kuzeybatısındaki Şiyan kentindeki Kuzeybatı Teknik Üniversitesi profesörlerinden Song Bifeng tarafından geliştirildiğini ve Çin ordusunun talimatıyla bu casus kuşları ürettiğini bildirdi. South China Morning Post'a konuyla ilgili demeç veren Song, "Şu anda kullanıldığı alanlar küçük. Gelecekte daha geniş alanlarda kullanılacağını tahmin ediyoruz. İHA'ları askeri ve sivil alanlarda kullanmak pek çok avantaj sağlıyor" diye konuştu. İLK YARDIM İÇİN DE KULLANILACAK
Güvercin robotları havada gerçeğinden ayırmanın güç olduğu, gerçek bir güvercinin hareketlerini yüzde 90 oranında taklit edebildiği ve sessiz olmasının görevini iyi bir şekilde yerine getirmesini sağladığı aktarılıyor. Robot güvercinler yaklaşık iki bin kez test edildi. 1.54 milyar dolarlık bu projenin yakında sadece askeri ve güvenlik alanlarında değil, acil yardım, çevrenin korunması ve kent planlaması gibi alanlarda da kullanılacağı belirtiliyor.