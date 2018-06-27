İrlanda harita verdi ‘dalın’ dedi

İrlanda
hükümetinin yayımladığı bir haritada, 16'ncı yüzyıldan bu yana batan binlerce geminin bulunduğu noktalar yer aldı. "Batık haritası" isimli çalışmaya göre, karasuları ile Kuzey Atlantik'teki 355 bin milkarelik bir alanda 3 bin 554 gemi batığı tespit edildi. Hükümet, bu gemilerden bazılarının isimleri, hangi yıl kayboldukları ve batma nedeni gibi bilgilerin mevcut olduğunu, ancak çoğunun gizemini koruduğunu bildirdi. Bilinenlerden en önemlisi, İngiliz kruvaziyer gemisi RMS Lusitania. Gemi, 1915'te Alman mayınına çarparak batmış, bin 959 yolcu ölmüştü. Harita dalış turizmini canlandırmakta kullanılacak.