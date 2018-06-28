Afganistan'da Taliban saldırısı: 16 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Çah Ab ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 16 polis hayatını kaybetti.
POLİS KARAKOLUNA SALDIRI:16 ÖLÜ
Tahar Valiliği sözcüsü Sünnetullah Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Çah Ab'ın Yetim Tepe bölgesindeki sınır polis karakoluna saldırdığını belirtti. Saldırıda 16 sınır polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Timur, 6 polisten hala haber alınamadığını söyledi.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 4 polis karakolunun kontrolünün sağlandığı ileri sürüldü.