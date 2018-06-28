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'da saldırısı: 16 ölü

militanlarının, 'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 16 polis hayatını kaybetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 12:45
Afganistan'da Taliban saldırısı: 16 ölü

militanlarının, 'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 16 polis hayatını kaybetti.

POLİS KARAKOLUNA SALDIRI:16 ÖLÜ

Tahar Valiliği sözcüsü Sünnetullah Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Çah Ab'ın Yetim Tepe bölgesindeki sınır polis karakoluna saldırdığını belirtti. Saldırıda 16 sınır polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Timur, 6 polisten hala haber alınamadığını söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 4 polis karakolunun kontrolünün sağlandığı ileri sürüldü.

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Afganistan'da Taliban saldırısı: 16 ölü
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