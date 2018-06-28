Japon uzay aracı kozmik elmasa ulaştı

Japonya Uzay
Araştırma Ajansı tarafından gönderilen uzay aracı
Hayabusa 2, hedefine ulaştı. Yaklaşık 3.5 yıllık yolculuğunun ardından Dünya'dan 280 milyon kilometre uzaklıktaki elmasa benzeyen Ryugu asteroitine ulaşan uzay sondasının ekipmanlar aracılığıyla dev taştan numune toplayacağı belirtildi. Uzay aracının asteroitten aldığı numunelerle birlikte 2020'nin sonlarında Dünya'ya dönmesi bekleniyor. Hayabusa 2'nin topladığı verilerden Güneş Sistemi'nin oluşumuyla ilgili ipuçlarına ulaşılması bekleniyor.