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Japon kozmik elmasa ulaştı

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Japon uzay aracı kozmik elmasa ulaştı
Japonya Araştırma Ajansı tarafından gönderilen Hayabusa 2, hedefine ulaştı. Yaklaşık 3.5 yıllık yolculuğunun ardından Dünya'dan 280 milyon kilometre uzaklıktaki elmasa benzeyen Ryugu asteroitine ulaşan uzay sondasının ekipmanlar aracılığıyla dev taştan numune toplayacağı belirtildi. Uzay aracının asteroitten aldığı numunelerle birlikte 2020'nin sonlarında Dünya'ya dönmesi bekleniyor. Hayabusa 2'nin topladığı verilerden Güneş Sistemi'nin oluşumuyla ilgili ipuçlarına ulaşılması bekleniyor.
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Japon uzay aracı kozmik elmasa ulaştı
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