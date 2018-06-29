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Başkanı 'den Erdoğan'a tebrik mektubu

'a 24 Haziran'daki başarısı nedeniyle Başkanı 'den tebrik mektubu geldi.

Giriş Tarihi: 29.6.2018 15:15 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 15:26
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'den Erdoğan'a tebrik mektubu

24 Haziran'dan zaferle ayrılmasının ardından dünya liderlerinden 'a tebrikler gelmeye devam ediyor. Son olarak Başkanı , Erdoğan'ın seçimi kazanması nedeniyle bir tebrik mektubu yolladı..

Jinping mektubunda şu satırlara yer verdi:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin kalkınma yolunda daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum.Çin-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem atfediyorum.Çin-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem atfediyorum. Son yıllarda zatınızla yakın temaslar içinde bulunmak suretiyle her alanda etkin işbirliği sonuçları elde ettik.Zatıalinizle birlikte Türk-Çin stratejik işbirliği ilişkilerinde daha büyük ilerlemeler kaydetmek, iki ülke ve halka daha fazla refah yaratmak amacıyla müşterek çaba göstermeye hazırım.".

Dünya liderleri Erdoğan'ı zaferinden dolayı tebrik ediyor

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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'den Erdoğan'a tebrik mektubu
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