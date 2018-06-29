Dünya’nın en soğuk noktası - 98 derece

ABD'Lİ bilim insanlarının yaptığı çalışma dünyanın en soğuk bölgesi olan Antarktika
'nın bilinenden çok daha soğuk olduğunu gösterdi. Uzmanlar, Güney Kutbu'nu kaplayan Antarktika'daki sıcaklık seviyesi değişimlerini takip eden uydu verilerini inceledi. Anakaranın doğusundaki buz tabakasının üst kısmında yer alan küçük vadilerde kış mevsimindeki sıcaklık seviyesi eksi 98 derece olarak kaydedildi. 2013'te tespit edilen en düşük hava ısısı eksi 93 dereceyken anakaranın doğusunda yapılan yeni ölçümlerde havanın ölümcül derecede soğuk olduğunu ortaya koydu. Araştırma grubundan Doyle Rice, "Hiçbir zaman bu kadar soğuk bir ortamda bulunmadım ve umarım asla bulunmam. Orada her nefesin acı verdiği ve nefes alıp verirken boğaz ve akciğerlerin donmasını önlemek için çok dikkatli olunması gerektiği söyleniyor. Oradaki hava, Sibirya'ya veya Alaska'ya göre çok daha soğuk" diyerek bölgenin düşünülenden daha soğuk olduğuna dikkat çekti.