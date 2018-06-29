Haberler Dünya Haberleri Satürn’ün uydusunda yaşam ihtimali arttı

Satürn’ün uydusunda yaşam ihtimali arttı Güneş Sistemi’nin 6’ncı gezegeni olan Satürn’ün en büyük uydusu Endulus’ta bulunan karbon temelli kompleks moleküller, yaşamın var olma ihtimalini artırdı