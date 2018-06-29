Satürn’ün uydusunda yaşam ihtimali arttı

Satürn'ün altıncı en büyük uydusu olan Enseladus
'ta kompleks karbon bazlı moleküller bulunması, bu uyduda yaşamın var olma ihtimalini artırdı. Şimdiye kadar yalnızca Dünya
'da ve bazı meteorlarda rastlanan moleküllerin, uydunun merkezinde bulunan sıcak kayalar ile donmuş yüzeyin altında yer alan okyanusun etkileşimi sonucu oluştuğu tahmin ediliyor. Amerikan Havacılık ve Uzay
Dairesi (NASA
), Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve İtalya Uzay Kurumu'nun (ASI) ortak projesi olan Cassini
uzay aracından gelen veriler, karbon temelli kompleks moleküllerin varlığı Enseladus'ta yaşamın var olma ihtimalini artırıyor. Cassini'den gelen bilgileri değerlendiren Heidelberg Üniversitesi'nden Dr. Frank Postberg, "Bu kadar büyük moleküller ilk defa Dünya dışında sudan oluşan bir gezegende görülüyor. Dünya'da bu moleküller biyolojik olarak yaratılıyor ama Enseladus'takilerin başka şekilde ortaya çıkmış olma ihtimali de var. Bu moleküller hayatın var olması için bir şart. Fakat şu anda bunların biyolojik olarak mı yaratıldığını, uyduda prebiyotik bir kimyasal süreç veya yaşam olup olmadığını söyleyemeyiz" şeklinde açıklama yaptı. Geçen yıl eylülde görevini tamamlayan ve Satürn'ün atmosferine girerek yanan Cassini aracı, yaşam belirtilerini bulmak için tasarlanmamıştı. Uydunun uzaya fırlatıldığı dönemde bilim insanları Enseladus'tan uzaya fışkıran suların varlığını henüz keşfetmemişti. Cassini bunları Satürn sistemine girdikten sonra ilk olarak 2005'te keşfetti. Şu an yer yüzünde bu tür moleküllerin biyolojik olarak yaratılıp yaratılmadığını tespit edecek teknolojiler bulunuyor. Dr. Postberg "Mantıklı olan bir sonraki adım, Enseladus'ta kısa süre içinde, bu göreve özel tasarlanmış bir araçla tekrar giderek orada hayat olup olmadığını tespit etmek" diyor.