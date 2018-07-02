ABD'li emekli asker Müslüman oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ABD vatandaşı emekli asker Andrew Miller Todd Müslüman olup Selahaddin ismini aldı.

Todd beraberindeki eşi Meral Todd ile Erdemli Müftülüğüne giderek yetkililere Müslüman olmak istediğini bildirdi. Burada Erdemli Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu öncülüğünde Kelime-i Şehadet getiren Todd, Müslüman oldu. Todd, yaptığı açıklamada, uzun yıllardır dinler hakkında araştırmalar yaptığını, Tevrat ve İncil'i de incelediğini söyledi.

HUZURU İSLAM'DA BULDUĞUNU BELİRTTİ

Kur'an-ı Kerim'i ve İslam dinini inceledikten sonra huzuru İslam'da bulduğunu belirten Todd, şöyle konuştu:

"Tanrı inancıyla ilgili çok sorularım oldu. Bu sorulara cevap bulmak amacıyla araştırmalar yaptım ve Hristiyanlıktaki tanrı inancı beni tatmin etmedi. Görev yaptığım yerlerde kafamı kurcalayan sürekli sorular oldu ve bunlara cevap aradım. Benim kafamda oluşan bu soruların doğru cevabını İslam'da bularak rahatladım."

EN BÜYÜK İSTEĞİ HACCA GİTMEK

Selahaddin ismini alan Todd, en büyük isteğinin de hacca gitmek olduğunu kaydetti. Müftü Türkmenoğlu da Müslüman olan Todd'u tebrik edip, çeşitli kitaplar hediye etti.