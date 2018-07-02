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’da katliam gibi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018
Hindistan’da katliam gibi kaza
'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 48 kişi yaşamını yitirdi.
Ülkenin kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde dağlık alandaki yolda seyreden bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. da 48 kişi öldü, çok sayıda yolcu yaralandı. Yerel yetkili Trivendra Rawa, yaptığı açıklamada, otobüsün, sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yoldan çıktığını söyledi.
Otobüsün kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığının da belirlendiğini ifade eden Rawa, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Hindistan'da, sürücü hataları, kötü yollar ve eski araç kullanımından kaynaklanan kazalardan dolayı her yıl ortalama 110 bin kişi yaşamını yitiriyor.
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Hindistan’da katliam gibi kaza
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