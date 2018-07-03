DEAŞ’ın bıraktığı silahlar Fransız ve Amerikan yapımı

Suriye
'nin Humus ilinde terör örgütü DEAŞ
'ın geride bıraktığı silahlar, askeri ekipman ve iletişim cihazları bulundu. İran
basını El Sukneh Badia bölgesinde yapılan operasyonda ele geçirilen silahların Fransız ve Amerikan yapımı olduğunu yazdı. Haberlerde Duma'da yapılan operasyonlarda da El Nusra
ve DEAŞ tarafından kullanılan Amerikan silahlarının yakalandığı hatırlatıldı.
Geçtiğimiz yıllarda Fransız çimento şirketi Lafarge'ın da Suriye'deki fabrikayı işletmek için DEAŞ'a para ödediği ortaya çıkmıştı.