Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > DEAŞ’ın bıraktığı silahlar Fransız ve Amerikan yapımı

’ın bıraktığı silahlar Fransız ve Amerikan yapımı

Giriş Tarihi: 3.7.2018
DEAŞ’ın bıraktığı silahlar Fransız ve Amerikan yapımı
'nin Humus ilinde terör örgütü 'ın geride bıraktığı silahlar, askeri ekipman ve iletişim cihazları bulundu. basını El Sukneh Badia bölgesinde yapılan operasyonda ele geçirilen silahların Fransız ve Amerikan yapımı olduğunu yazdı. Haberlerde Duma'da yapılan operasyonlarda da ve DEAŞ tarafından kullanılan Amerikan silahlarının yakalandığı hatırlatıldı.
Geçtiğimiz yıllarda Fransız çimento şirketi Lafarge'ın da Suriye'deki fabrikayı işletmek için DEAŞ'a para ödediği ortaya çıkmıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
DEAŞ’ın bıraktığı silahlar Fransız ve Amerikan yapımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN