Google, Ukrayna ile Rusya’nın arasında kaldı!

Mayıs ayı içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açtığı Kırım köprüsü Googleharitalarda ismi Ukrayna dilinde yazılınca kriz çıktı. Rus tarafı bunu görünce duruma tepki gösterdi.

Bu durum karşısında bir süre susan Google yöneticileri, şirketin basın servisi üzerinden yaptığı açıklamayla, "Yapılan hatanın farkındayız, ekiplerimiz bu hatayı düzeltmek için çalışıyor" dedi.

Kırım, 2015 yılında yapılan halk referandumuyla Rusya'ya bağlanmayı kabul etmiş, Putin'in imzasıyla da katılım resmiyete kavuşmuştu. Ukrayna tarafı ise yapılan seçimlerin meşru olmadığını iddia ederek Kırım'ın hala Ukrayna topraklarına ait olduğunu deklare etmişti.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR...

Kırım köprüsünün açılışından sonra ise tartışmalar hala sürüyor. Ukrayna ile Rusya arasında hala tartışmalı konumu olan Kırım için Rusya büyük yatırımlar yapıyor. Diğer taraftan sabotaj ve saldırı ihtimallerine karşı güvenlik önlemlerini arttırıyor.

Geçtiğimiz ay, Rusya Güney Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada Rusya tarafından Rostov'a S-300 füze sisteminin yerleştirildiği belirtilmiş, füze sistemlerinin kuruluş amacının ise Kırım Köprüsü, sahiller ve şehirleri korumak olduğu açıklanmıştı.

S-300 füze sistemleri, askeri grupları, stratejik nesleleri, askeri üstleri, balistik ve cruise füzelerini, insansız hava araçlarını, savunma ve saldırı uçaklarını ve endüstriyel tesisleri vurabilme özelliğine sahip savunma sistemleri. Füze sistemleri 300 km mesafedeki hedefe bin 200 metre hızla ulaşıp hedefi yok edebiliyor.