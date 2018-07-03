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Köy yıkmaya hazırlanan 'e 'den sert tepki

Yüksek Komiserliği Sözcüsü , bedevi topluluğunun bulunduğu Han el-Ahmer-Ebu 'nun gelecek günlerde makamları tarafından yıkılmaya hazırlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduklarını açıkladı. Throssell, "Bunların da ötesinde, uluslararası insani hukuk, özel mülkiyetin işgalci güç tarafından tahrip edilmesini ya da zorla alınmasını yasaklamaktadır" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 20:04 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 20:22
Köy yıkmaya hazırlanan İsrail'e BM'den sert tepki

Birleşmiş Milletler (), 'in, işgal altındaki 'ün çevresindeki 'nın diğer yakasında kalan Han el-Ahmer Bedevi köyünü yıkma kararından derin endişe edildiğini bildirdi.

İŞGALCİ İSRAİL'İN KÖY YIKMA HAZIRLIĞI

BM Yüksek Komiserliği Sözcüsü , BM Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Bedevi topluluğunun bulunduğu Han el-Ahmer-Ebu 'nun gelecek günlerde İsrail makamları tarafından yıkılmaya hazırlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz." dedi.

Sözcü Throssell, Han el-Ahmer Bedevi köyünde yarısından fazlası çocuk olmak üzere 181 kişinin yaşadığını belirtti.

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ULUSLARARASI İNSANİ HUKUK YASAKLIYOR AMA...

İsrail mahkemesinin evlerinin yıkılması yönünde verdiği kararın uygulanmamasını, köy sakinlerinin kendi topraklarında kalma hakkına saygı gösterilmesini ve statülerinin düzenli hale getirilmesini isteyen Throssell, "Bunların da ötesinde uluslararası insani hukuk, özel mülkiyetin işgalci güç tarafından tahrip edilmesini ya da zorla alınmasını yasaklamaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail'in yaptığı soykırıma dünyadan gelen tepkiler

SOYKIRIMA DEVA EDİYOR!

İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Doğu 'ün çevresindeki "Ayrım Duvarı"nın diğer yakasında kalan li bedevilere ait evler için 24 Mayıs'ta yıkım kararı almıştı.

İsrail sivilleri katlediyor

HAN EL-AHMER KÖYÜ

Han el-Ahmer köyü, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük araziden Filistinlilerin çıkarılmasını öngören E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

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YENİ İŞGAL HAMLESİ

Bölgedeki 3 binden fazla nüfusa sahip 46 bedevi köyünden biri olan Han el-Ahmer'in çevresinde çok sayıda Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

İsrail Yüksek Mahkemesinin, yıkım kararı verdiği köyde derme çatma barakalar ve Avrupalı devletlerin desteğiyle kurulan prefabriklerde yaklaşık 190 Filistinli tehdit altında yaşamını sürdürüyor.

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Köy yıkmaya hazırlanan İsrail'e BM'den sert tepki
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