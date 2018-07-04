AB, Türkiye anlaşmasının bozulmasını istemiyor

Halıhazırda çok düşük sayıdaki mülteciyle büyük kriz yaşayan Avrupa Birliği'nde (AB
), sığınmacı
sayısının yüzde 96 oranında azaltılmasını sağlayan Türkiye anlaşmasının son bulması korkusu yaşanıyor. Geçen hafta gerçekleşen AB Liderler Zirvesi'nin ardından sığınmacı sorunu birliğin tekrardan en önemli sorunları arasında kendine yer buldu. Ankara'nın anlaşmayı iptal etme durumu hakkında SABAH'a konuşan bir AB yetkilisi "Böyle bir durum Avrupa'nın görmek isteyeceği en son şeydir" deyip, Brüksel
'in az sayıdaki göçle bile krizler yaşadığını söyledi. Öte yandan SABAH'ın sorularını yanıtlayan AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas ise anlaşmaya değer verdiklerini ve Türkiye ile bu konuda çalışmaya devam etmek istediklerini belirtti. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin iki yıldan fazla olduğu, tek kârlı tarafın da AB olduğunun hatırlatıldığında, Schinas anlaşmada yer alan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize muafiyeti ve müzakere sürecinin canlandırılması konuları başta olmak üzere, soruya cevap vermekten kaçındı. 'ANKARA HAKLI'
Türkiye'nin anlaşmadan bir yarar görmediği ve AB'nin anlaşmayı canlı tutmak adına bir girişimde bulunup bulunmayacağı sorumuza, AB sözcüsü "Bu Türk ortaklarımızla yürüttüğümüz dinamik bir süreç" deyip, ayrımcılık yapmadan tüm maddeler üzerine çalışıldığını iddia etti. Schinas'ın sözlerinin, Gümrük Birliği ve adaylık müzakerelerinin donma sürecinde olduğunu söyleyen AB Genel İşler Konseyi ile ters düştü. Bulgaristan
'ın AB Dönem Başkanlığı'nda konuşan Başbakan Boyko Borisov, "Göç konusunda, Türkiye'nin haklı olduğunu görüyoruz" demişti.