‘İsrail yağmur bulutlarımızı çalıyor’

İran
Sivil Savunma Kurumu Başkanı General Gulamrıza Celali, ülkeye gelen bulutların "kısırlaştırıldığını" öne sürdü. Başkent Tahran'da konuşan Celali, "İran'da meydana gelen iklim değişikliğinde yabancıların parmağının olması şüphesi var. Ülkedeki bilim merkezleri de bunu teyit etmektedir" dedi. Bazı ülkelerin ekonomik savaş alanında düşman olduğu ülkenin çevre faktörlerine zarar vermekten geri durmadığını belirten Celali, "İsrail
ve komşu ülkelerden biri, İran'a giren yağmur bulutlarını yağmaması için kısırlaştırıyor. Bunun yanı sıra bulut ve kar hırsızlığıyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.