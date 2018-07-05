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Haberi: 'dan bir skandal kararı daha!

Edinilen bilgisine göre, Yunan yargısı bir 'cü darbeciye daha iltica hakkı tanıdı.

Giriş Tarihi: 5.7.2018 12:20 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 12:41
Son Dakika Haberi: Yunanistan'dan bir skandal FETÖ kararı daha!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'a kaçan darbeci askerlerden birine daha iltica hakkı tanındığı bildirildi.

8 FİRARİDEN BİRİNE İLTİCA HAKKI VERİLDİ

Yunanistan ne bağlı komisyonun kararına göre, 8 firari darbeciden biri olan Uğur Uçan'a iltica hakkı verildi. Böylece Yunanistan'da iltica hakkı tanınan darbeci sayısı 3'e yükseldi.

Daha önce, Süleyman Özkaynakçı ve Ahmet Güzel isimli darbeci askerlere İltica Dairesi tarafından bu hak tanınmıştı. Danıştay da verilen iltica hakkına Yunan hükümetinin itirazını haksız bularak, darbecilere iltica hakkı tanınmasına onay vermişti.

5 DARBECİ ASKERE DAHA SIRAYLA İLTİCA HAKKI VERİLECEK

Yunan medyası, Danıştay kararının emsal teşkil etmesi sebebiyle geri kalan 5 darbeci askerin de sırasıyla iltica hakkı alacağı yorumunda bulundu. Darbeci 8 asker, 18 aylık gözetim altında tutulma sürelerinin dolması sebebiyle mayıs ayı sonunda tutuldukları belirtilen nezarethaneden serbest bırakılmıştı.

Darbecilerin, yoğun güvenlik önlemleri altında Atina dışındaki bir yerde tutuldukları belirtiliyor.

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Son Dakika Haberi: Yunanistan'dan bir skandal FETÖ kararı daha!
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