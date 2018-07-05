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'tan danışmanlarına "'yı " sorusu

Başkanı Donald 'ın, üst düzey danışmanlarıyla yaptığı bir toplantıda 'yı edip edemeyecekleri konusunu sorduğu iddia edildi. ABD'nin CNN televizyon kanalı, ismini açıklamadığı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump'ın 2017 yılında Venezuela'nın işgali hakkında danışmanlarına sorular yönelttiği ileri sürüldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 20:07 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 20:07
Trump'tan danışmanlarına Venezuela'yı işgal sorusu

Toplantıda, 'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster dahil olmak üzere üst düzey danışmanların bulunduğu belirtildi.

Haberde danışmanların soruya tepki göstererek, Trump'a 'ya yönelik herhangi bir askeri müdahalenin 'ye ağır bir geri dönüşü olabileceğini ve müttefik ülkelere bu tavrın açıklanamayacağını aktardıkları iddiası yer aldı.

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POMPEO'NUN İŞBİRLİĞİ...

Düşünce kuruluşu Aspen Enstitüsünün geçen yıl yayınladığı bir raporunda, ABD'nin mevcut dışişleri bakanı Mike Pompeo'nun, Merkezi İstihbarat Teşkilatı () Direktörü olduğu dönemde, "Venezuela'daki hükümeti devirmek için bölgedeki ve ile iş birliği yaptıklarını" söylediği ifadeler yer almıştı. Pompeo'nun ifadeleri tepki çekmişti.

Washington yönetimi, halihazırda Venezuela'ya karşı çok sayıda yaptırım uyguluyor.

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Trump'tan danışmanlarına "Venezuela'yı işgal" sorusu
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