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Yunan askerlere yeni adres: Edirne

STELYO BERBERAKIS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018
Yunanistan Savunma Bakanı , parlamentonun gündemine, geçtiğimiz mart ayından bu yana Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan iki Yunan askerinin ikamet yerlerinin Edirne'de kiralanan bir ev adresinde bulunduğunu gösteren bir düzenleme getirdi. Kammenos, onaylanan düzenlemenin yapılmasındaki amacın, iki askerin hala tutuklu bulunmalarına Türk yargısının gösterdiği gerekçelerden biri olan "Türkiye'de ikamet etmedikleri için kaçabilecekleri şüphesinin ortadan kaldırılmasını" öngördüğünü açıkladı.
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Yunan askerlere yeni adres: Edirne
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