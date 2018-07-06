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, 'e ek vergi uygulamasına resmen başladı

yönetimi, 'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 07:16 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 07:23

Başkanı Donald Trump, 'den 34 milyar dolar tutarında ithalat için yeni gümrük tarifelerinin yürürlüğe girdiğini, iki hafta içinde 16 milyar dolar tutarında ithalat için de yeni tarifelerin uygulamaya sokulacağını bildirdi.

Air Force One uçağında gazetecilere açıklama yapan Trump, Pekin'in misillemelerine devam etmesi halinde 500 milyar doların üzerinde Çin malına yeni gümrük tarifeleri uygulamayı değerlendirdiklerini söyledi.

Trump gazetecilere yaptığı konuşmada, "İlk olarak 34, iki hafta sonrasında 16 milyar dolar daha, sonra sizinde bildiğiniz gibi 200 milyar dolar askıda ve bu 200 milyar doların sonrasında askıda bekleyen 300 milyar dolar var" ifadelerini kullandı.

ÇİN'DEN YANIT GECİKMEDİ: ABD'YE KARŞI KOYACAĞIZ

ABD'nin Çin'e ek vergi uygulamasına başlamısının ardından Çin Ticaret Bakanlığı'ndan flaş açıklamalar art arda geldi.

Çin tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde:

"ABD'ye ticaret konusunda karşı koyacağız. ABD'nin gümrük tarifelerinin etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz. ABD'nin eylemleri global tedarik zincirine ağır şekilde zarar veriyor, ticari eylemleri global toparlanma hızına zarar veriyor.

ABD'nin ticari eylemleri global piyasalarda kargaşayı tetikliyor. Çin, reformlara ve piyasalarını serbestleştirmeye devam edecek. Çin'e yatırım yapan yabancı şirketlere iyi faaliyet ortamı sağlayacağız.

ABD'nin eylemleri ABD şirketleri ve vatandaşlarına zarar verecek.

Serbest ticareti korumak için diğer ülkelerle birlikte çalışacağız."

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ABD, Çin'e ek vergi uygulamasına resmen başladı
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