Japonya’da sapkın lider idam edildi

Japonya
'da 1995'te Tokyo metrosunda 13 kişinin ölümüne ve 6 bin kişinin zehirlenmesine neden olan sarin gazı saldırısını düzenleyen tarikat lideri Şoko Asahara ve 6 tarikat üyesi idam edildi. Gerçek ismi Chizuo Matsumoto olan ve Aum Şinrikyo (Yüce Gerçek) tarikatını kuran 63 yaşındaki Asahara'nın üyeleri, 20 Mart 1995'te plastik çantalarla taşıdıkları sarin gazını Tokyo metrosunda yaymıştı. Aynı yılın mayıs ayında yakalanan ve ölüm cezasına çarptırılan Asahara'nın, 1989 yılında dini bir örgütlenme olarak kurduğu tarikatına dünya genelinden on binlerce kişi katıldı. Hinduizm ve Budizm'i birleştirerek bir öğreti kuran, daha sonra da Hıristiyan inancındaki kıyamet kehanetlerini benimseyen sapkın tarikatın üyelerinin hala Asahara'ya bağlı olduğu ve son olarak Rusya
'nın Moskova
ve St. Petersburg şehirlerinde de faaliyet gösterirken yakalandıkları öğrenildi.