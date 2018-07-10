Hollanda'da FETÖ okulları tutunamıyor

Hollanda'da ailelere yönelik tehditlere ve isim değişikliklerine rağmen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı okulların öğrenci kaybı sürüyor. Ülkede FETÖ'ye bağlı bir okul ve iki dershane kepenk kapatmak zorunda kaldı.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN ARDINDAN ÖĞRENCİLER OKULLARDAN AYRILDI

Hollanda'daki FETÖ okullarından 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin hemen sonrasında 600 öğrenci ayrılırken, bu sayı geçen iki yılda yaklaşık iki katına ulaştı.

Purmerend kentindeki FETÖ okullarından IBS De Roos İlkokulunun da öğrenci sayısının normlara göre yetersiz kalmasından dolayı kapanacağı açıklandı.

FETÖ OKULLARININ İSİMLERİNİN DEĞİŞMESİ TEPKİYİ ÖNLEMEDİ

Zaandam'daki IBS De Roos İlkokulu, "IBS De Horizon İlkokulu", Amsterdam'daki Witte Tulp İlkokulu, "De Wereldburger", Rotterdam'daki Cosmicus Koleji ise "Lyceum Kralingen" olarak isim değişikliğine gidip gizlenme taktiğini uygulasa da örgüte bağlı diğer okullar gibi öğrenci kaybını durduramadı.

De Kennispoint olarak ismini değiştiren İnstituut Het Centrum dershanelerinin Rotterdam şubeleri öğrenci yetersizliğinden kapanırken, diğerleri ise örgüte bağlı okul binalarında sadece mevcut öğrencilerle ayakta kalıyor.

KANTTEKENİNG GAZETESİ İLE TÜRKİYE ALEYHİNE PROPAGANDA

Hollanda'da yayın yapan Zaman Vandaag gazetesi de, geçen yıldan itibaren "Zaman" yerine "dipnot" anlamına gelen Kanttekening adını alarak, Türkiye aleyhinde Hollandalılara yönelik yayın yapmaya devam ediyor. Türkçe yayın yapan Zaman Hollanda ise yayın hayatına son verdi.

Ayrıca FETÖ'ye bağlı vakıf, dernek ve sağlık merkezleri gibi diğer kuruluşlar da isim değişikliğine giderek gizlenme taktiği uygulasa da bunların önemli bir kısmı yeterli destek bulamayarak kapandı.

OKULLARDA İSLAMİ VE KÜLTÜREL FAALİYETLER YERİNE BAŞKA DİNLERE AİT FAALİYETLER YAPILDI

FETÖ'nün Rotterdam kentindeki Cosmicus İlkokulundan iki oğlunu alan İbrahim Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının okula ilk yazılanlardan olduğunu, okulun faaliyetlerinden ve Türkiye'de FETÖ'ye bağlı dershanelerdeki sıkıntılardan dolayı çocuklarını bu okullardan aldığını belirtti.

AİLELERİ TEHDİT ETTİLER

Okulun yöneticilerinin ve öğretmenlerinin Müslüman ve Türk olduğu için çocuklarını oraya yazdırdıklarını anlatan Polat, "Kültürümüzle ve İslam'la alakalı Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini günlerimizde hiçbir faaliyet görmedik ama Hrıstiyan ve Yahudilerin özel günlerinde gayet güzel faaliyetler yaptılar. Diğer dinlere saygımız var ama kendi dinimiz, örf ve adetlerimizle ilgili hiç birşey yapmadılar. Sabah çocukları okula bırakırken 'selamünaleyküm' dememize karşılık Hollandaca günaydın cevabı alıyorduk." dedi.

Polat, ilk olarak bu durumdan hayal kırıklığına uğradığını daha sonra ise Türkiye'deki FETÖ'ye bağlı dershanelerdeki olaylardan sonra çocuklarını okuldan aldığını ifade ederek, "Daha sonra darbe girişimi oldu. 'İyi ki almışım' dedim. Zaten, vatanını ve milletini seven insanlar çocuklarını orada bırakmadı." diye konuştu.

Darbe girişiminden sonra yüzde elliye kadar velinin çocuğunu FETÖ okullarından aldığını aktaran Polat, bazı sıkıntılardan dolayı diğer velilerin çocuklarını kademeli olarak okuldan aldığını kaydetti.

Bazı velilerin "gidemezsiniz", "çocuklarınızı başka okula yazdıramazsınız" gibi ifadelerle tehdit edildiğini aktaran Polat, okuldan ayrılan bazı tanıdığı öğretmenlerin ise "iş bulamazsınız" sözleriyle baskı altında tutulmaya çalışıldığını ifade etti.

Ülkedeki FETÖ mensuplarının gizlenme taktiği uyguladıklarına dikkati çeken Polat, "Bukalemun gibiler. Sanki onlara bağlı değil de başka bir Türk okuluymuş gibi isim değişikliğine gidiyorlar." dedi.

Polat, örgütün eski gücünün kalmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Darbe girişiminden sonra Hollanda kanallarında Türkiye aleyhinde propaganda yaparak Türk vatandaşları üzerinde baskı yaptılar. 'Siz Erdoğancısınız' gibi ifadelerle insanları iki gruba ayırmaya çalıştılar. Fakat şu an hiçbir aktiflikleri kalmadı. Eskiden yaptıkları kapıya gelip para isteme, gazetelerine abone yapma gibi çoğu faaliyetlerini de tamamen durdurdular."

"Allah'ım bunlar gibi insanlarla tekrar karşılaştırmasın." temennisinde bulunan Polat, buradaki insanların genel duasının bu olduğunu söyledi.

HOLLANDA'DAKİ FETÖ OKULLARI

Hollanda'da FETÖ'ye bağlı Roos İslami İlkokulunun bu eğitim yılı sonunda kapanmasının ardından terör örgütüne bağlı 2 lise ve 6 ilkokul kalacak.

Hollanda'da FETÖ'ye bağlı okullar, Lyceum Kralingen (Rotterdam), Metis Montessori Lisesi (Amsterdam), De Horizon İlkokulu (Zaandam), Cosmicus İlkokulu (Rotterdam, Lahey ve Arnhem), Cosmicus-İmpuls İlkokulu (Amsterdam) ve Wereldburger İlkokulu (Amsterdam) olarak biliniyor.