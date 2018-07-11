Hollanda’da FETÖ okulları kapanıyor

Hollanda
'da FETÖ
'ye bağlı okullar, ailelere yönelik tehditlere ve isim değişikliğine rağmen öğrenci kaybının yanı sıra bir okulun ve iki dershanenin kapanmasını engelleyemedi. Örgütün vakıf, dernek ve sağlık merkezleri gibi diğer kuruluşları da gizlenme taktiği uygulasa da çok sayıda insan kaybetti ve bazıları kapandı. Çocuğunu örgüte bağlı okuldan alan İbrahim Polat "Kültürümüzle ve İslamla alakalı Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini günlerimizde hiçbir faaliyet görmedik ama Hrıstiyan ve Yahudilerin özel günlerinde gayet güzel faaliyetler yaptılar. Bukalemun gibiler. Sanki onlara bağlı değil de başka bir Türk okuluymuş gibi isim değişikliğine gidiyorlar. Siz Erdoğancısınız, gibi ifadelerle insanları iki gruba ayırmaya çalıştılar fakat şu an hiçbir aktiflikleri kalmadı" diye konuştu.