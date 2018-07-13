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askerleri, foto muhabiri yaralandı

İşgal altındaki 'da düzenlen gösterileri takip eden Anadolu Ajansı () foto muhabiri Nidal İştiyye?, askerlerinin lara müdahalesi sırasında yle yaralandı. liler yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri ve 'nı protesto etmek amacıyla cuma namazının ardından Nablus, Ramallah kentlerinde gösteriler düzenledi. İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 18:02
İsrail askerleri, AA foto muhabiri yaralandı

Nablus kentine bağlı Kafr Kaddum köyündeki gösterileri takip eden foto muhabiri İştiyye?, askerlerinin gösterilere müdahalesi sırasında yle ayağından vuruldu.

SAĞLIK EKİPLERİ YARDIMA KOŞTU

Hafif şekilde yaralanan İştiyye'nin tedavisi li sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

İŞGALCİLER, HER GÜN FİLİSTİNLİLERE ATEŞ AÇIYOR

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle ile İsrail arasına inşasına başlamıştı.

AA Foto muhabiri Nidal İştiyye, İşgalci İsrail askerlerinin zulmünü fotoğraflıyordu

FİLİSTİNLİLER AĞIR ABLUKAYA RAĞMEN AYAKTA

Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu ve İsrail'e geçiş yapamıyor.

İsrail sınırına akın eden Filistinliler, Türk bayrağı taşıdı

GERÇEK MERMİLERE RAĞMEN VAZGEÇMİYORLAR

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli atık suların yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ediyor.

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İsrail askerleri, AA foto muhabiri yaralandı
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