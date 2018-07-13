İsrail askerleri, AA foto muhabiri yaralandı

Nablus kentine bağlı Kafr Kaddum köyündeki gösterileri takip eden AA foto muhabiri İştiyye?, İsrail askerlerinin gösterilere müdahalesi sırasında plastik mermiyle ayağından vuruldu.

SAĞLIK EKİPLERİ YARDIMA KOŞTU

Hafif şekilde yaralanan İştiyye'nin tedavisi Filistinli sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

İŞGALCİLER, HER GÜN FİLİSTİNLİLERE ATEŞ AÇIYOR

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı.

AA Foto muhabiri Nidal İştiyye, İşgalci İsrail askerlerinin zulmünü fotoğraflıyordu

FİLİSTİNLİLER AĞIR ABLUKAYA RAĞMEN AYAKTA

Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.

GERÇEK MERMİLERE RAĞMEN VAZGEÇMİYORLAR

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli atık suların yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ediyor.

