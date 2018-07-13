Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kaptan kokpitte sigara içti, uçak 5 bin metre düştü!

kokpitte sigara içti, 5 bin metre düştü!

Yardımcı pilotun içtiği elektronik sigaradan yayılan dumanlar içeriye ulaşınca dehşet dakikaları başladı. 10 dakika boyunca irtifa kaybeden , üç bin metrede durdurulabildi.

Giriş Tarihi: 13.7.2018 08:41 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 08:47
Kaptan kokpitte sigara içti, uçak 5 bin metre düştü!

Yolcu uçağı havalandığında her şey normaldi. Boeing 737 tipi yaklaşık 8 bin metre irtifaya ulaştığında çığlıklar yükseldi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaptan kokpitte sigara içti, uçak 5 bin metre düştü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN