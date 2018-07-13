Turgut Özal'ı en son gören FETÖ'cü doktor ABD'de görüntülendi

Sekizinci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın ölümündeki şüpheli doktor ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Mustafa Sarsılmaz, AA ekibi tarafından ABD'de ilk kez görüntülendi.

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