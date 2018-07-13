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'ı en son gören 'cü doktor ABD'de görüntülendi

Sekizinci Cumhurbaşkanı ’ın ölümÜ hakkında şüpheleri üzerinde toplayan firarisi doktor Mustafa Sarsılmaz ilk kez görüntülendi. FETÖ’nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra ABD’ye kaçan Sarsılmaz’ın, FETÖ bağlantılı Virginia International University bünyesinde görev yaptığı ortaya çıktı. Emre Uslu’nun da çalıştığı ve başkanlığını İsa Saraç’ın yaptığı okulun, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 10 kişi için oturum izni aldığı ve Sarsılmaz ailesinin de bu kişiler arasında olduğu kaydediliyor

Giriş Tarihi: 13.7.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 12:05
Turgut Özal'ı en son gören FETÖ'cü doktor ABD'de görüntülendi

Sekizinci Cumhurbaşkanı merhum 'ın ölümündeki şüpheli doktor ve Fetullahçı Terör Örgütü () firarisi Mustafa Sarsılmaz, AA ekibi tarafından ABD'de ilk kez görüntülendi.

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Turgut Özal'ı en son gören FETÖ'cü doktor ABD'de görüntülendi
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