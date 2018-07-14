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İki mitinge saldırı: 132 ölü

Giriş Tarihi: 14.7.2018
İki mitinge saldırı: 132 ölü
Pakistan'da iki miting sırasında meydana gelen larda, aralarında milletvekili adayı Navabzade Siraj Raisani'nin de olduğu 132 kişi öldü, 230 kişi yaralandı. Belucistan eyaletinin Mastung kenti yakınlarındaki patlamanın, Belucistan Avami Partisi (BAP) adayı Raisani'yi hedef aldığı iddia edildi. 128 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin de yaralandığı saldırıyı terör örgütü üstlendi. Raisani, 2011'deki bir terör saldırısında 14 yaşındaki oğlunu kaybetmişti. Bannu kentindeki eski bakan Ekrem Han Durrani'nin konvoyunu hedef alan saldırıda ise 4 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. AA
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İki mitinge saldırı: 132 ölü
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