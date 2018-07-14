İki mitinge saldırı: 132 ölü

Pakistan'da iki miting sırasında meydana gelen patlama
larda, aralarında milletvekili adayı Navabzade Siraj Raisani'nin de olduğu 132 kişi öldü, 230 kişi yaralandı. Belucistan eyaletinin Mastung kenti yakınlarındaki patlamanın, Belucistan Avami Partisi (BAP) adayı Raisani'yi hedef aldığı iddia edildi. 128 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin de yaralandığı saldırıyı terör örgütü DEAŞ
üstlendi. Raisani, 2011'deki bir terör saldırısında 14 yaşındaki oğlunu kaybetmişti. Bannu kentindeki eski bakan Ekrem Han Durrani'nin konvoyunu hedef alan saldırıda ise 4 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. AA