İsrail Gazze’yi havadan vurdu: 2 çocuk şehit, 25 yaralı

Dünya seyrettikçe İsrail
de katliamlarına devam ediyor. İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze
Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 çocuk şehit oldu, 25 kişi de yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı
, İsrail savaş uçaklarının el-Ketibe bölgesindeki inşaat halindeki bir binayı vurduğunu açıkladı. Saldırıda çevrede bulunan Emir el-Nimra (15) ve Luey Kuheyl (16) adlı 2 çocuğun şehit olduğu, 25 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün sabahtan itibaren Gazze'den İsrail tarafına 91 adet roket atıldığı iddia edilmişti. Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından, Gazze'de yaşayan Filistinlilere yönelik tehditkar paylaşımda bulundu. Paylaşımda 2008, 2012, 2014 yıllarında İsrail'in saldırıları nedeniyle yıkılan Gazze'deki bazı binaların fotoğraflarını ekleyerek 2018 yılı için de soru işareti koyan Adraee, şu ifadeleri kullandı: "Gazze halkının, Hamas
yüzünden son on yılda yaşanan yıkımı unutmadığından eminim. Bu yılki görüntü 2014'e göre daha ağır olabilir." Öte yandan İsrail'in hava saldırısında, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım
Vakfı'nın Gazze'deki merkezinin de zarar gördüğü belirtildi. Merkezin halkla ilişkiler sorumlusu Mahmud eş-Şurafa, saldırıda camların ve kapıların parçalandığını, dış cephede ciddi hasar oluştuğunu ve bazı cihazların zarar gördüğünü ifade etti.