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ABD'ye dava açtı!

, nükleer anlaşmadan çekilen ABD'ye 'nda dava açtı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 17:50 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 17:53
İran ABD'ye dava açtı!

Tahran yönetimi, ile imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı ayrılan ve İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar başlatan ABD'ye karşı 'nda dava açtı.

İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLARI YASA DIŞI OLARAK NİTELENDİRDİ

Tahran'da yabancı misyon temsilcileri ve işadamlarıyla bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı , ABD'nin İran'a yönelik başlattığı ekonomik yaptırımların "yasa dışı" olduğunu vurguladı ve şu değerlendirmeleri yaptı:

"ABD'nin hukuk dışı eylemleri ve uluslararası kuralları çiğneme çalışmalarının kolaylıkla vazgeçilebilecek bir konu olmadığını dünyaya göstermeye çalışacağız.

"Beyaz Saray yönetimi uluslararası kuralları ihlal etmeyi alışkanlık haline getirdiği. "Uluslararası toplum bu alışkanlığı durdurmalı, aksi takdirde küresel düzen için iyi bir gelecek olmayacak"

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İran ABD'ye dava açtı!
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