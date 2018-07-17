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’de hava saldırısı: 10 ölü

'deki Beşşar Esed rejimi, İsrail sınır hattında ilerlemek için muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere saldırıyor. Rejimin sığınmacıların barındığı bir okula düzenlediği varil bombalı saldırıda çoğu çocuk en az 10 sivil öldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 16:45 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 16:51
Suriye’de hava saldırısı: 10 ölü

Beşşar Esad rejimi, 'nin İsrail sınırı hattına ilerlemeye çalışıyor. Rejimin saldırısı sonucu sınır hattındaki Kuneytra ilinde sığınmacıların barındığı bir okulda en az 10 sivil yaşamını yitirdi.

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Suriye’de hava saldırısı: 10 ölü
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