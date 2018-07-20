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'a yazınca neden çıkıyor? İdiot kelimesini görsellerde aratınca...

Bir takım İngiliz aktivist, ' Bombing' diye de adlandırılan şekliyle '' () diye arattığınızda 'ın fotoğraflarının çıkmasını sağladı. Bu protestoları bir adım ileri götürmeyi başaran bir grup, Greenday'in American Idiot parçasını trendlere sokarak 'ı zekice protesto etmişti. İşte google'a idiot yazınca Trump çıkması ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 20.7.2018 21:30 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 21:30
Google'a idiot yazınca neden Trump çıkıyor? İdiot kelimesini görsellerde aratınca...

Geçtiğimiz haftalarda 'yi ziyaret eden , İngilizlerin larıyla karşılaşmıştı. Bu protestoları bir adım ileri götürmeyi başaran bir grup, Greenday'in American Idiot parçasını trendlere sokarak 'ı zekice protesto etmişti.

Bu akım elbette ki olduğu yerde kalmadı. Trump'tan haz etmeyen bir takım Reddit kullanıcıları, sistemli bir biçimde 'ın arama algoritmaları ile oynayarak Idiot; yani 'aptal' yazdığınızda Donald Trump'ın fotoğrafının çıkmasını sağladı. Google'ın arama algoritmaları oldukça sıkı ve ciddi kontrollere sahip. Buna karşın o kadar büyük bir kitle bu işe kanalize olmuş durumda ki algoritma bir türlü değişmiyor.

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Google'a idiot yazınca neden Trump çıkıyor? İdiot kelimesini görsellerde aratınca...
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