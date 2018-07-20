Google'a idiot yazınca neden Trump çıkıyor? İdiot kelimesini görsellerde aratınca...

Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'yi ziyaret eden Donald Trump, İngilizlerin protestolarıyla karşılaşmıştı. Bu protestoları bir adım ileri götürmeyi başaran bir grup, Greenday'in American Idiot parçasını trendlere sokarak Trump'ı zekice protesto etmişti.

Bu akım elbette ki olduğu yerde kalmadı. Trump'tan haz etmeyen bir takım Reddit kullanıcıları, sistemli bir biçimde Google'ın arama algoritmaları ile oynayarak Idiot; yani 'aptal' yazdığınızda Donald Trump'ın fotoğrafının çıkmasını sağladı. Google'ın arama algoritmaları oldukça sıkı ve ciddi kontrollere sahip. Buna karşın o kadar büyük bir kitle bu işe kanalize olmuş durumda ki algoritma bir türlü değişmiyor.