ABD alev alev

ABD
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batısındaki Oregon eyaletinde çıkan orman yangınları, itfaiyenin ulusal boyutta önceliği ilan edildi. Yetkililer, kırsal kesimde Portland'ın doğusunda etkili olan orman yangınlarına müdahale için dün öğleden sonra 60 kişiden oluşan takviye birliğin geldiğini, eyaletteki yangınların ulusal boyutta öncelik tayin edildiğini söyledi. Bu arada eyalette yangınların etkili olduğu bir bölgede bir kişinin cesedinin bulunduğu belirtildi. Erkek cesedinin evsizlerin kamp yeri yakınında tespit edildiğini açıklandı. Oregon'da 200'den fazla noktada orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.