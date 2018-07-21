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alev alev

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018
ABD alev alev
'nin batısındaki Oregon eyaletinde çıkan orman yangınları, itfaiyenin ulusal boyutta önceliği ilan edildi. Yetkililer, kırsal kesimde Portland'ın doğusunda etkili olan orman yangınlarına müdahale için dün öğleden sonra 60 kişiden oluşan takviye birliğin geldiğini, eyaletteki yangınların ulusal boyutta öncelik tayin edildiğini söyledi. Bu arada eyalette yangınların etkili olduğu bir bölgede bir kişinin cesedinin bulunduğu belirtildi. Erkek cesedinin evsizlerin kamp yeri yakınında tespit edildiğini açıklandı. Oregon'da 200'den fazla noktada orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.
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ABD alev alev
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