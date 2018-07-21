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Dün etmişti! Cenazede dikkat çeken ayrıntı

Dün katil , sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuş, saldırılarda 4 li olmuştu. İsrail'in Gazze Şeridini bombalaması sonucunda katil İsrail askerleri tarafından vurularak şehit edilen 27 yaşındaki Muhammed Badwan'ın Gazze'deki cenaze töreni öncesi üzerine koydular.

Giriş Tarihi: 21.7.2018 13:02 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 13:06
Dün İsrail şehit etmişti! Cenazede dikkat çeken ayrıntı

, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek dün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuş, saldırılarda 4 li olmuştu.

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Dün İsrail şehit etmişti! Cenazede dikkat çeken ayrıntı
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