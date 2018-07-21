Dün İsrail şehit etmişti! Cenazede dikkat çeken ayrıntı

Dün katil İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuş, saldırılarda 4 Filistinli şehit olmuştu. İsrail'in Gazze Şeridini bombalaması sonucunda katil İsrail askerleri tarafından vurularak şehit edilen 27 yaşındaki Muhammed Badwan'ın Gazze'deki cenaze töreni öncesi üzerine Türk bayrağı koydular.
Giriş Tarihi: 21.7.2018 13:02Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 13:06
İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek dün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuş, saldırılarda 4 Filistinli şehit olmuştu.