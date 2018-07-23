Blair Suud Kralı’na danışmanlık yapıyor

Irak
savaşının mimarı eski İngiltere Başbakanı Tony Blair
'in kurucusu olduğu Küresel Değişim Enstitüsü'nün, Suudi hükümetine 9 milyon sterlin (yaklaşık 57 milyon lira) karşılığında danışmanlık yaptığı ortaya çıktı. Bağış adı altında yapılan ödemenin, Manş adalarında faaliyet yürüten Suudi Araştırma ve Pazarlama Grubu'nun bir yan kuruluşu olan Media Investment Ltd. tarafından yapıldığı ortaya çıkarıldı. Blair'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ı öven ifadeler kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.