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Gerçekten estetik operasyon geçirdi: İşte son hali

Kendini 'ye benzettiği tuhaf pozlarıyla bir Instagram fenomeni haline gelen 20 yaşındaki , gerçekten estetik operasyon için ameliyat masasına yattı. Seher Tabar'ın ilk ve son hali...

Giriş Tarihi: 24.7.2018 14:26 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 14:28
Gerçekten estetik operasyon geçirdi: İşte son hali

GERÇEK YÜZÜNÜ PAYLAŞTI!

Önce mavi lensler takarak ve abartılı bir makyaj uygulayarak kendini 'nin benzeri olarak tanıtan Tabar, "gerçek yüzünü" de Instagram takipçileriyle paylaştı.

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Gerçekten estetik operasyon geçirdi: İşte son hali
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