Gerçekten estetik operasyon geçirdi: İşte son hali
Kendini Angelina Jolie'ye benzettiği tuhaf pozlarıyla bir Instagram fenomeni haline gelen 20 yaşındaki Seher Tabar, gerçekten estetik operasyon için ameliyat masasına yattı. Seher Tabar'ın ilk ve son hali...
Giriş Tarihi: 24.7.2018 14:26Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 14:28
GERÇEK YÜZÜNÜ PAYLAŞTI!
Önce mavi lensler takarak ve abartılı bir makyaj uygulayarak kendini Angelina Jolie'nin benzeri olarak tanıtan Tabar, "gerçek yüzünü" de Instagram takipçileriyle paylaştı.