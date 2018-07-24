Korkunç! Beyninden 100 tane kurt tespit ettiler!

Sekiz yaşındaki kız çocuğunun sürekli geçirdiği epilepsi nöbetinin arkasından öyle bir şey çıktı ki... İsmi açıklanmayan çocuğun beyninde 100 tane tenya yumurtası tespit edildi.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; sürekli epilepsi nöbetleri geçiren ve baş ağrısı çeken sekiz yaşındaki kız çocuğuna, beyninde kist olabileceği düşünülerek, steroid tedavisi verildi. Altı aydan sonra küçük kızın nefesi kesilmeye ve yürüyememeye başladı. Yapılan taramaların ardından minik kızın beyninde 100 tane tenya yumurtası olduğunu tespit ettiler. Beynindeki kurtçuklar çıkarıldıktan sonra küçük kız iyileşti ve yürümeye başladı.