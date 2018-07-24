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'ya en yakın konuma geliyor

ve , 2003'ten sonra ilk kez 'da, birbirlerine en yakın yörünge konumlarına gelmiş olacak.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 23:57
Mars Dünya'ya en yakın konuma geliyor

, 15 yıl sonra 'ya en yakın konuma gelecek. , 2018'de, Dünya'ya 57,6 kilometre yaklaşmış olacak. Söz konusu tarihten önce, 27-30 Temmuz arasında, Dünya'ya giderek yaklaşacak Mars, gökyüzünde en net haliyle gözlemlenebilecek.

Dünya'dan bakıldığında Mars en yüksek konumuna gece yarısı ulaşacak. Güney yönünde ufukta 35 derecelik bir açıda belirecek Kızıl Gezegen gece boyunca izlenebilecek.

Güneş Sistemi'nde Dünya'nın ardından Güneş'e en yakın 4. gezegen olan Mars, Güneş'e 230 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. Dünya, Güneş yörüngesindeki yolculuğunu 365 günde tamamlarken, Mars 687 günde tamamlıyor.

BİR SONRAKİ BULUŞMA 2020'DE

Dünya ile Mars'ın en yakın konuma gelmeleri için Mars'ın Güneş'e en yakın olduğu konumun, Dünya'nın Güneş'e en uzak olduğu konumla çakışması gerekiyor.

Mars en son 2003'te, son yakınlaşmadan neredeyse 60 bin yıl sonra Dünya'ya en yakın konuma gelmişti. Bir sonraki buluşma için ise o kadar beklemeye gerek kalmayacak. Sonraki yakın geçişin 6 Ekim 2020'de olması bekleniyor.

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Mars Dünya'ya en yakın konuma geliyor
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