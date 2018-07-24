Uluslararası Af Örgütünden "Yahudi Ulus Devlet Yasası"na eleştiri

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nden ""na eleştiri

, meclisinin onayladığı ""nın "Yahudi olmayanlara karşı 70 yıllık eşitsizlik ile ayrımcılığı sağlamlaştırdığı ve şiddetlendirdiğini" bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 20:58 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 21:16
Uluslararası Af Örgütünden Yahudi Ulus Devlet Yasasına eleştiri

merkezli , AA muhabirinin yeni yasaya ilişkin sorusu üzerine yazılı açıklama yaptı.

" yasayı onaylamasıyla, Yahudi olmayanlara karşı 70 yıllık eşitsizlik ile ayrımcılığı sağlamlaştırdı ve şiddetlendirdi." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada "(İsrail'in nüfusunun yüzde 20'sini oluşturan) Filistinliler artık resmi olarak ikinci sınıf vatandaşlar. İsrail, insan haklarını herkes için korumalı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada "Yasaların tam kapsamını ve bunların uluslararası insani hukuk açısından etkilerini araştırıyoruz." ifadesine yer verildi.

YAHUDİ ULUS DEVLET YASASI

İsrail meclisinde geçen hafta az bir oy farkıyla kabul edilen yasa, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların, ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği belirtiliyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail, dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail'in başkenti 'tür."

13 yaşındaki Filistinli çocuğa İsrail kurşunu

Yasada, "İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır." denilerek Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelinmiş olduğu dile getiriliyor.

İsrail, dünyanın değişik bölgelerinde bulunan Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ederken, 1948'de vatanlarından sürdüğü Filistinlilere geri dönme hakkını tanımayı ise reddediyor.

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Uluslararası Af Örgütünden "Yahudi Ulus Devlet Yasası"na eleştiri
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