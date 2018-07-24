Yunanistan'da orman yangını! Türkiye'den destek

Komşumuz Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan yangını üzüntüyle öğrendiğimizi bildirmek istiyorum. İhtiyaç duyulduğunda her türlü yardımı göndereceğimizi Yunan makamlarına ilettik. Tüm Yunan halkına şahsım ve milletim adına başsağlığı diliyorum.

Yemin törenimizin ardından bakanlarımızı kamuoyuna açıkladık, bakan yardımcılarımızın bir kısmını belirledik. Bakanlarımız kendi sorumluluk alanları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları hazırlıyor. Seçim sürecindeki taahhütlerimizi de hemen uygulamaya geçireceğiz. 100 günlük program çalışmalarımız devam ediyor. OHAL konusunda söz verdik, sözümüzü yerine getirdik.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAZİYE!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında, son yılların en büyük yangınıyla karşı karşıya kalan Yunanistan'a başsağlığı diledi.



Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kıbrıs'ta KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında, 50 kişinin hayatını kaybettiği ve henüz kontrol altına alınamamış Atina yangını dolayısıyla Yunanistan'a başsağlığı diledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ı arayarak başsağlığı dileklerini ilettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Yardım yapabileceğimizi kendisine söyledik, hazır olduğumuzu söyledik. Kendisi ilgili Bakanla da görüşerek şimdilik böyle bir yardıma ihtiyaç duymadıklarını söyledi ve teşekkür etti. Zaten yağmurun da başlayacağını söyledi. Biz yine de kendisine söyledik, hazırız. Şu anda yangın söndürme uçaklarımız ve helikopterlerimiz ihtiyaç halinde hazırdır" ifadelerini kullandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yunanistan'daki orman yangınıyla ilgili, "Mevkidaşımla konuştum. İzmir'de yangın söndürme uçakları bekletiliyor. Uçakları geri çekmedik ancak şu an için talep söz konusu değil." dedi.

Pakdemirli, Meclis'te basın mensuplarının sorusu üzerine, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçramasıyla ilgili Yunan mevkidaşı ile görüştüğünü ve şu an herhangi bir ihtiyacın bulunmadığı yanıtını aldığını söyledi.

Yangın söndürme uçaklarının her ihtimale karşı İzmir'de konuşlu halde bekletildiğini belirten Pakdemirli, "Mevkidaşımla konuştum. İzmir'de yangın söndürme uçakları bekletiliyor. Uçakları geri çekmedik ancak şu an için talep söz konusu değil. Talep gelmesi halinde 45 dakika mesafedeyiz, anında müdahaleye hazırız." diye konuştu.