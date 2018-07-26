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10. BRICS Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı

Sonuç bildirgesinde, şeffaf ve çok taraflı ticaret sisteminin desteklenmesi ve dünyanın farklı bölgelerinde devam eden ların sonlandırılması çağrısı yapıldı.

Giriş Tarihi: 26.7.2018 21:59
10. BRICS Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı

'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 10. BRICS (, Rusya, , ve Güney Afrika) Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, şeffaf ve çok taraflı ticaret sisteminin desteklenmesi ve dünyanın farklı bölgelerinde devam eden ların sonlandırılması çağrısında bulunuldu.
BRICS Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde şeffaf ve çok taraflı ticareti destekliyor ve yeniden onaylıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Çok taraflı ticaret sisteminin benzeri görülmemiş güçlüklerle karşı karşıya kaldığını biliyoruz ve şeffaf dünya ekonomisinin önemini vurgulamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

alanında alınan kararlarla ilgili de "BRICS Enerji Bakanları, BRICS Enerji Araştırma İşbirliği Platformu'nun kurulmasına yönelik anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.

Zirvede enerji alanının yanı sıra su sorunu ve tarım gibi birçok alanda iş birliğine yönelik adımlar atıldı.

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"ÇATIŞMALARA SON VERİLMELİ" ÇAĞRISI

Öte yandan, sonuç bildirgesinde, BRICS üyesi ülkelerin, ve başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışmalara son verilmesi, Filistin- çatışması, ve 'deki krizin daha fazla uzatılmaması gerektiği konusunda görüş birliğine vardığı vurgulandı.

Bildirgede, "Özellikle Filistin-İsrail çatışması gibi uzun süreli çatışmaların çözümü ertelenmemelidir. sorunu İsrail ile Filistin arasındaki görüşmelere bağlı olarak karara bağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansına (UNRWA) tam destek verileceğini belirten BRICS üyeleri, "yaklaşık 5,3 milyon Filistinli mülteciye eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok alandaki desteğinden" dolayı UNRWA'yı tebrik etti.

Zirve, yarın "BRICS Afrika Outreach Oturumu" ve "BRICS Plus" çerçevesinde davet edilen devlet bankanlarının görüşmeleri ile son bulacak.

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10. BRICS Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı
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