Son dakika: ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde patlama

Olay yerine giden AA muhabiri, patlamanın Pekin'de Tienzı Lu Caddesi'nde bulunan ABD Büyükelçiliğinin giriş kapısı önünde yaşandığını bildirdi.

Büyük hasara neden olmadığı gözlenen patlama nedeniyle polis geniş bir alanı kordon altına aldı. Bölgeye çok sayıda basın mensubu gelirken polis, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde patlama

Çin Komünist Partisinin yayın organı "Global Times" da "polisin, kendisini yakmak için üzerine benzin döken bir kadını bölgeden uzaklaştırdığını" yazdı.

Görgü tanıkları, sosyal medyada büyükelçilik önünde patlama olduğu ve bölgeden büyük bir dumanın yükseldiği paylaşımını yapmıştı. Polis araçlarının da Pekin'in kuzeydoğusundaki binayı çevrelediği belirtilmişti.