‘Yangın elektrik kablolarından çıktı’

Yunanistan
'ın başkenti Atina yakınlarındaki orman yangın
ında hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı
, Mati bölgesindeki yangında yaralanan ve Atina KAT Hastanesi'nde tedavi altına alınan 73 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 83'e çıktığını açıkladı. Yunanistan'da facianın yaraları sarılmaya çalışılırken, yangın bölgesindeki Pendelli'nin Belediye Başkanı Dimitris Stergiyu, 83 kişinin ölümüne ve 150'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan felaketin, Pendelli bölgesideki Dau Dağı'nda Yunan Elektrik Teşkilatına (DEH) ait enerji hatlarının kopması sonucunda çıktığını söyledi. Stergiyu özel bir radyoya yaptığı açıklamada, yangın başladığında Pendelli Dağı'na ilk giden kişinin kendisi olduğunu belirterek, "Orada, kopmuş halde yerde DEH'ye ait elektrik kabloları gördüm. İnanıyorum ki, yangın oradan başladı" dedi.
ÜNLÜ YÖNETMENİN ARŞİVİ KÜL OLDU
YUNANİSTAN'I yasa boğan yangında 6 yıl önce ölen ünlü yönetmen Theo Angelopulos'un kişisel arşivi de kül oldu. Angelopulos'un eşi Phoebe Economopulos "Ev tamamen yok oldu. Eşimin kitapları yandı. Tanınmış insanlardan gelen mektuplar, yazarların ona adadığı tüm kitaplar yok oldu" dedi.