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'de muson yağmurları 86 can aldı

'de muson yağmurlarının neden olduğu ler nedeniyle ay başından bu yana 86 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 28.7.2018 11:00
Çin'de muson yağmurları 86 can aldı

Şinhua Haber Ajansı'ndaki habere göre, Engelleme Merkezi Ofisi Sözcüsü Zhang Jiatuan, ay başında başlayan muson yağmurlarının etkisiyle 28 bölgede sel meydana geldiğini açıkladı.

Muson, sellerde şimdiye kadar 86 kişinin hayatını kaybettiğini ve 13 kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Şiddetli yağmurlar nedeniyle 2,18 milyon hektarlık alanın sular altında kaldığını ifade eden Zhang, 30 bin evin zarar gördüğünü ve yaklaşık 23 milyon kişinin sellerden etkilendiğini kaydetti.

Ülkede, daha çok maddi hasar ve can kaybını önlemek i özel ekipler kurulduğu bildirildi.

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Çin'de muson yağmurları 86 can aldı
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